„Fotografie se pro něj stala posláním, zachránil i archivy svých předchůdců Funkeho či Krátkého, od roku 1974 fotil všechny festivaly Kmochův Kolín, vychovával i mladé fotografy v místní odborné škole a od roku 2014 byl porotcem naší fotografické soutěže. Sám ale říká, že se na dráhu fotografa dal jen proto, aby na to mohl balit holky,“ přiblížil oceněného s humorem starosta Michael Kašpar.

S certifikátem a šekem na deset tisíc korun s cenou spojenými a gratulacemi se pak přidali ještě zástupci starosty Iveta Mikšíková a Michal Najbrt. „Je to pro mě velká zodpovědnost a čest, konečně se budu slušně chovat,“ začal Josef Čáslava svoji delší řeč, v níž potvrdil pověst baviče a showmana. „Děkuji vedení města a své ženě, s níž budu už padesát let. Stála při mně od začátku a stala se i mojí první konzultantkou, do fotografie byla mnou zavlečena, později pracovala i na minilabu, což také nemůže dělat každý,“ vyznal se a předal květiny manželce i partnerkám svých dvou synů. „Nechal jsem udělat ještě jednu kytku a tu jako byste si odnesli každý z vás do svého domova,“ dodal a vyjmenoval všechny přítomné milníky svého života od manželů Vidrnových s nimiž hned po revoluci v oboru fotografie začal podnikat, pracovníka místní automobilky, který jej přivedl k focení vznikající továrny, Haně Forejtové, pro jejíž firmu snímal výstavy a veletrhy, faráře Jána Halamu či současného tanečního mistra Eduarda Zubáka a další.

„Přesto bych ale nakonec tu květinu někomu věnoval, a to rodině Horových. Když mně bylo nejhůř, tak mi Jan Hora vždy pomohl,“ vzdal díky místnímu klenotníkovi a skautskému vedoucímu.

Pak už zbýval prostor pro osobní gratulace, kdy třeba Ludmila Bílá s dcerou Danielou Daleckou představila dárkem v podobě historického rádia Čáslavovu další tvář coby opraváře těchto přístrojů, pro závěrečný přípitek a podpis všech přítomných do připravené pamětní knihy.