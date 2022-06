Český Brod rozdával ocenění. Dostaly ho i učitelky za záchranu dítěte

Jedním z cílů této osvětové aktivity je podpořit odhodlání a motivaci mladých lidí zapojovat se do rozhodování ve městě a do okolního dění. Zvýšit jejich zájem o lokální politiku, o problémy v jejich okolí a naučit je, jak se mohou zapojit do jejich řešení.