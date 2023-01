Bezplatné jízdné platí pro všechny věkové kategorie a nastupovat se může všemi dveřmi, jako to lidé znají například z Prahy. Akorát že tam si jízdné musí předem zakoupit, v Kolíně nikoli.

Přání z bedny: zjednosměrnit starý most nebo udělat vrt minerálního pramene

Na první pohled vidím změnu, zrychlení při obsluhování jednotlivých zastávek je poměrně slušné. Pokud totiž dříve nastupovalo větší množství lidí, řidič mohl jejich obsluhou strávit i několik minut. To nyní odpadlo, odjíždíme během chvilky.

Cestující už nemusí cinkat drobnými

„Nastupování to urychlilo, tím jsem si jistá. Ale jakmile se zaseknete v zácpě, nedá se nic dělat. A to se bohužel děje často,“ poznamenala cestující Hana Krátká. „Mě se sleva nijak nedotkla, já už bych to kvůli věku měla zadarmo i tak, ale určitě jezdí více lidí, hlavně těch mladších,“ dodala.

I řidičům se díky novince ulehčila práce, nyní se mohou naplno věnovat obsluze vozu. Manipulace s penězi jim přidělávala starosti, navíc cestující neměli pokaždé drobné na zakoupení jízdenky, i když čím dál častěji využívali levnější platbu kartou.

Obrazem: Do foyer kolínského divadla přibyly v depozitáři nalezené sochy múz

„Informovanost občanů ještě není úplná, řada z nich se po nástupu odebere za mnou a chtějí zaplatit. Možná i díky tomu jsme ještě nemuseli řešit žádné potíže s nepřizpůsobivými jedinci, alespoň tedy o ničem nevím,“ řekl jeden z řidičů kolínské městské hromadné dopravy.

Město ještě bude řešit s provozovatelem některé provozní drobnosti, které před zavedením do provozu nebyly zřejmé.

Zákazové samolepky z předních dveří zmizí

„Někteří řidiči otevírají všechny dveře, jiní ale jen prostřední a zadní, to budeme muset doladit. Zároveň se musí sundat z těchto prostor samolepky značící zákaz nástupu jinde než vepředu,“ připomněl kolínský místostarosta Michal Najbrt.

Zmiňované nálepky, které připomínají značku jednosměrné ulice, opravdu mohou neznalé cestující zmást.

Městskou dopravou se vozí více školáků

Jak dlouho se bude v Kolíně jezdit autobusy zdarma, není jasné. Jisté však je, že jde o pozitivní změnu, která přinesla větší obsazenost autobusů.

Foto: Starosta popřál v porodnici letošní první malé Kolíňačce a její mamince

„Jezdíme plnější, o tom žádná. Přibyly děti, jedou třeba jen jednu dvě zastávky, do školy, ze školy. To dříve nebývalo, rodiče by jim takovou krátkou vzdálenost neplatili,“ dodal řidič linky 2.