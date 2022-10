Podívejte se: Film o největším z pierotů se školákům z 5. ZŠ povedl na jedničku

Necelých deset minut trvá animovaný film o Jeanu Gaspardu Debureauovi, který natočili žáci 5. ZŠ z Kolína a členové kroužku Filmaři. Je to ale deset minut čiré radosti. Radosti z toho, co školáci dokáží a třeba i z toho, že ve středočeském městě možná rostou příští hvězdy českého animovaného filmu. A to, jak všichni víme, je světový fenomén.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Děti z 5.ZŠ v Kolíně při práci na filmu Jean Gaspard Debureau... ten kdo řekl všechno, ač nikdy nepromluvil | Foto: Markéta Rosenkrancová