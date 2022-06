Městský kamerový systém nyní tvoří 52 kamer. Monitorují 49 míst, 15 kamer je ve vnitřních prostorách budov, zbylé jsou venkovní. Systém nepřetržitě sleduje městská policie, záznamy z kamer jsou samozřejmě po určitou dobu uchovávány pro případ, že by bylo třeba něco zpětně dohledat.

Český Brod rozdával ocenění. Dostaly ho i učitelky za záchranu dítěte

„Takto se v minulosti povedlo například zachránit řidiče motocyklu po nehodě nebo překazit dokonání či vypátrat pachatele trestných činů, například krádeží jízdních kol,“ dodal místostarosta s tím, že systém se postupně modernizuje, zejména dochází k obměně kamer za modernější typy s lepším zobrazením. Město také průběžně pracuje na vylepšení sítě optických kabelů.

Další novinkou u českobrodské městské policie bude plánované pořízení přenosného měřiče rychlosti. Město tím reaguje na požadavky obyvatel na častější měření v některých problematických lokalitách, jakými jsou například Bylanská, Tuchorazská nebo Jungmannova ulice, kde v dohledné době není reálné umístění stacionárního radaru.

Participativní rozpočet: V Pečkách vyhrálo osvětlení viaduktu, v Brodě psí park

„Měřič umožní automatické zpracování přestupku, aniž by strážník musel auto zastavovat. Obsluha zařízení je výrazně jednodušší a neváže po vymezenou dobu celou dvoučlennou hlídku,“ upřesnil místostarosta. Možné je podle jeho slov také dokoupení pevného stojanu, odkud by si měřič posádka mohla vyzvednout, ale kde by mohl fungovat po celou zbývající dobu dne.

Stálé úsekového měření rychlosti momentálně funguje u Benziny na silnici I/12, kde bohužel v minulosti došlo k dopravním nehodám s těmi nejtěžšími následky. Do budoucna má město v plánu úseková měření ještě ve Zborovské a Klučovské ulici.