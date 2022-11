K prozkoumání trosek hasiči přivezli tři kynology se psy se speciálním výcvikem, jejichž citlivé čenichy ohlásily dobrou zprávu: žádné zasypané osoby na místě nejsou. To psovodi umějí velmi dobře odvodit z chování zvířat nasazených na prohlídku místa mimořádné události. Stejně jako poznají, kdy pes ohlašuje člověka, jenž zůstal naživu, nebo ucítil tělo, kdy už ani maximální spěch nemůže nic zachránit. Tentokrát psi při opakovaném prohledávání sutin potvrdili prvotní informaci: to, že by v objektu neměl nikdo být – alespoň ne nikdo, kdo tam mělo co dělat – se hasiči dozvěděli hned na počátku, připomněl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.