První strom už před třinácti lety nazvala Pohádkovník Andersenův. Ten letošní zasadili před základní školou v Sendražicích. „Je to v Kolíně už třináctý strom, který poroste před základní nebo mateřskou školou,“ počítala ředitelka městské knihovny Libuše Vodičková.

V rámci Noci s Andersenem děti v knihovně prožijí závěr dne a v noci v ní přespí. Letos, kdy se v Kolíně uskuteční už po čtrnácté, zažijí noční dobrodružství mezi knihami právě děti ze sendražické školy.

„Vybrali jsme dvacet dětí ze třetí a čtvrté třídy, samozřejmě mají ke knihám vztah a nějakou přečtenou už za sebou,“ vysvětlila ředitelka školy Hana Němečková, která také žáky a hosty přivítala před školou, kde na všechny čekal v chladném počasí akt zasazení stromu.

„Já vím, že si to teď těžko dokážete představit, ale až jednou budete dospělí, třeba už s vlastními dětmi přijdete ke stromu zavzpomínat, jak jste jej kdysi zasadili,“ řekl starosta města Michael Kašpar, který dorazil i se svou zástupkyní Ivetou Mikšíkovou a vedoucím odboru školství, kultury a sportu Petrem Kesnerem.

„Když budete mít nějaké trable, řekněte to Pohádkovníku. Buď on, nebo paní učitelky vám pak určitě pomohou,“ uzavřela Libuše Vodičková. Všichni zúčastnění i zástupci žáků poté hlínou zasypali kořeny stromu zasazeného do připravené jámy.

Milou akci poté ukončila žákovská recitace několika básniček a společný zpěv písničky Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa přivolávající jaro, v jejímž závěru všechny děti radostně vyskočily.