Komplikace: místo velké svazkové školy bude zatím sloužit menší škola v Jirnech

Letošního 1. září podle jeho slov Svazkové základní školy Povýmolí v Jirnech zahájí dvěma prvními třídami. V jedné budou děti z obcí ze svazku, v druhé budou děti ukrajinské. „Pro část předmětů se budou děti z obou tříd promíchávat, zejména aby se odstraňovala kulturní a jazyková bariéra,“ uvedl starosta.

„V dalších ročnících už počítáme s tím, že by třídy byly smíšené, jak bude postupovat integrace ukrajinských dětí,“ dodal.

Děti budou jezdit autobusem

Počínaje prvním dnem nového školního roku budou protažené školní linky autobusu 423 až do Jiren, u autobusu 391 bude zřízen garantovaný přestup u úvalského nádraží.

„Díky tomu, že se nám podařilo školu od 1. září otevřít, jsme schopni přijmout všechny naše děti z mikroregionu i se postarat o děti ukrajinské. Nedocházelo tak k losování dětí do prvních tříd jako například v Českém Brodě a nejsme na tom s kapacitami školních zařízení tak tragicky jako v jiných oblastech v okolí Prahy,“ říká Petr Borecký s tím, že paralelně s otevřením svazkové školy Povýmolí pokračuje příprava výstavby nové školy.

Nejmladší obci na Praze-východ se podařilo zastavit novou výstavbu

Kapacita školy v Jirnech je nastavená tak, že by měla postačit pro další čtyři roky a do té doby by se měla otevřít právě zmíněná nová budova svazkové základní školy v Úvalech, o jejíž vybudování obce usilují už sedmým rokem. V současné době je v běhu výběrové řízení na projektanta dokumentace pro stavební povolení.

Nová budova by měla mít kapacitu kolem 600 žáků. Počítá se, že bude mít hřiště, sportovní halu, jídelnu a samozřejmě odborné učebny. Původně se náklady na výstavbu odhadovaly zhruba na 500 milionů korun, o kolik cena naroste nyní, zatím není přesně jasné.

Za účelem vybudování svazkové školy se původně spojily Úvaly, Hradešín, Květnice, Dobročovice, Přišimasy, Zlatá a Sibřina. Dvě poslední jmenované obce nakonec ze svazku vystoupily. Stavbu nově školy by měla z 85 procent pokrýt státní dotace, o uhrazení zbývajících patnácti se pak podělí pět obcí ze svazku.