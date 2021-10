V úterý 12. října akce pokračuje, otevřeno je od 10 do 17 hodin. Celá akce se uskutečňuje za přísného dodržování proticovidových bezpečnostních opatření. U vstupu musí všichni návštěvníci i účastníci předložit doklad o bezinfekčnosti, po celou dobu pobytu v zařízení je nutné mít zakrytá ústa respirátorem, měří se i teplota a dezinfikují ruce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.