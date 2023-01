Foto: Starosta popřál v porodnici letošní první malé Kolíňačce a její mamince

Prvnímu letos narozenému Kolíňáčkovi přišel do porodnice popřát starosta města Michael Kašpar. Letos je to holčička Sárinka Sosňáková, která se narodila 5. ledna s mírami 3355 gramů a 49 centimetrů. Spolu s květinou a přáním všeho nejlepšího do života starosta mamince Markétě předal i tradiční šek na pět tisíc korun.

