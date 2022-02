Silně zchátralé objekty zhruba před dvěma lety Kolín vykoupil od soukromých vlastníků a připravuje je na kompletní rekonstrukci a zařazení do židovského prohlídkového okruhu.

Restaurátorský průzkum v interiérech nejspíš odhalí několik různých vrstev nátěrů. „Zatím předpokládáme, že bude obnovena vrstva omítek z 20. až 30. let 20. století, tedy z doby, kdy tam žil zemský rabín Feder,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Zatím jsou objekty veřejně nepřístupné, nicméně město do nich rozhodně chce veřejnost pustit, zpřístupnit v přízemí prostory, kde jsou tři mikve. Rabínský dům by měli příchozí navštívit i v prvním patře, kde rabín Feder a jeho předchůdci žili. „Tam by mohla vzniknout výstava židovských předmětů, kterých máme hodně a není už je kde vystavit, v synagoze není dost prostoru,“ přiblížil starosta jeden z plánů.

Pro zadní dům existuje jeden z návrhů, že by se tam mohla vytvořit replika židovského bytu, tedy ukázka, jak se v této lokalitě v 19. století bydlelo. Návštěvníci by viděli, že ghetto bylo zavřené, a jak v něm Židů přibývalo, dělala se různá přepažování, vestavky apod.