FOTO: Pro ukrajinské děti fungují v Kolíně centra volnočasových aktivit

Pro ukrajinské děti ve věku od 3 do 7 let připravilo město Kolín volnočasové centrum zajišťující dohled nad dětmi, zábavné aktivity a edukační program seznamující děti s českým jazykem a novým prostředím. Od pondělí do pátku funguje v Dětském centru v Husově ulici. S dětmi pracují ukrajinsky hovořící dámy, přesněji dvě Ukrajinky.

Sofia a maminka Viki, která pracuje v Dětském centru v Husově ulici v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková

Jednou z nich je i Viki, která z Ukrajiny přišla podle svých slov před týdnem se dvěma dětmi. Mladší Sofia s maminkou tráví čas v centru. Kapacita dětského centra je již naplněná stejně jako obdobný program, který město organizuje ve spolupráci s Prostor Plus pro děti ve věku 7 až 11 let v budově Prostoru v ulici Na Pustině.