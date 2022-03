PODÍVEJTE SE: Při nedělní bohoslužbě přinesli Tři králové dary k oltáři

Tento den je také den přísného postu, kdy se věřící od 14 let zdržují od masa a lidé od 18 do 60 let se smějí dosyta najíst pouze jednou za den. Od pondělí 7. března bude zahájena postní a velikonoční výstava v ochozu kostela svatého Gotharda v Českém Brodě.