První nejbližší akcí bude pro příznivce letňáků prázdninové promítání pod hvězdami s točeným pivem, bramboráky a palačinkami. „Přijďte si vychutnat v pátek 1. července atmosféru tvrze,“ zve předsedkyně spolku Lucie Doušová.

Tvrz v Nebovidech: pokud nepřijde pomoc brzy, nebude už co zachraňovat

Pro malé návštěvníky a rodiče se brány otevřou v 18 hodin, připraveny budou svíčkárna i kovárna, nesmí chybět ani vyhlášené palačinky, pohádková stezka odvahy ve sklepeních tvrze, nachystána bude i spousta her. „V 19 hodin zahájíme představením Croodsovi: Nový věk. Za samé jedničky je pro vlastníka vysvědčení vstupné zdarma,“ připomíná Doušová.

Letní noc na tvrzi bude pokračovat po 21. hodině jako vždy českou filmovou novinkou, tentokrát se můžete těšit na letní komedii Srdce na dlani, s mottem „Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.“ Nebo na nebovidské tvrzi… Akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně uvnitř tvrze.

Řemesla na tvrzi v Nebovidech přilákala stovky lidí

Další promítání se uskuteční v pátek 29. července, s prázdninami se pak v objektu rozloučí 2. září divadelním představením.

Kdo by chtěl na tvrz přinést něco, co už se doma neupotřebí, ale tam pomůže, je to klidně možné. Stále se hodí dřevěné stoly a židle, košíky, bedýnky, nářadí, kbelíky, štafle a dřevěné žebříky, nebo třeba také poklady z půdy či stodoly. Z nich už v tvrzi Nebovidští zřídili muzeum vesnice, které se stále po kouskách rozšiřuje.