FOTO: Kolíňáci tradičně vzpomněli na odkaz Masaryka u jeho sochy

Kolín – V předvečer svátku vzniku republiky se v Kolíně před sochou Tomáše Garriguea Masaryka u budovy Gymnázia uskutečnil tradiční pietní akt. Věnce a květiny tam položili starosta města Vít Rakušan a místostarostové Michael Kašpar a Tomáš Růžička, vedoucí akci organizujícího odboru školství, kultury a sportu městského úřadu Petr Kesner a zástupci přítomných skautů, baráčníků a sokolů.

Coby první řečník vystoupil David Kupr z místních skautů, který vyzdvihl nejen Masarykův odkaz svobody, ale i povinnosti. „Povinnosti, stejně jako on, bránit naši zemi před zlým a špatným, nemorálním a nečestným. Povinnosti budovat a pracovat dále, drobně, ale vytrvale, na demokracii. První republika nebyla bezchybná, ale snažila se své chyby překonávat a napravovat sebe sama. Kráčejme, prosím, nadále v jejich stopách,“ vyzval mladý skaut.

Hana Pitelková z kolínského Sokola zavzpomínala na válečné útrapy, které vzniku republiky předcházely. Na ně navázal i starosta města Vít Rakušan coby závěrečný řečník: „Přinesly nám mír a takové uspořádání naší země, které nezpochybňovalo svobodu jednotlivce, ani zájmy nejrůznějších skupin. Uspořádání země respektující, že ve volbách vítězí většina, ale zároveň nikdy nezpochybňující, že menšina má v demokracii své místo a má právo na vyjádření názoru. Masarykovské Československo nám odkázalo i to, co v době moderní demokratické společnosti trochu chybí a to vizi, strategii a myšlenku, jaký ten stát má být. I ve chvíli, kdy volby dopadnou k našemu obrovskému a velkému zklamání, tak to přeci neznamená nenávist a nepřátelství k těm, kteří volili jinak, než my. Musíme se naučit hledat pochopení důvodů a příčin toho, proč jsou mnozí lidé vedle nás nespokojeni a pomalu a jistě vnášet do našeho života změnu,“ zareagoval Vít Rakušan i na současnou povolební náladu v republice a zároveň varoval i před plíživou ztrátou svobody.

Celý zhruba půlhodinový akt ukončila státní hymna a téměř kolínská hymna Kolíne, Kolíne zahrané hudebníky Městské hudby Františka Kmocha řízené Miloslavem Bulínem. Po oficialitách ještě první muž města pozval přítomné na sobotní slavnostní koncert v chrámu svatého Bartoloměje a hlavně na velké kolínské oslavy stoletého výročí vzniku republiky v příštím roce.