„Nebyl vyhlášený zákaz návštěv, které naše klienty trápil nejvíce. Chybí jim často pohled do našich tváří, protože vzhledem ke svému onemocnění, je pro ně důležité vnímat to, co vyjadřujeme pohledem, úsměvem. Zvykli si, že musíme nosit respirátory a oproti začátku roku 2020 se nás už nebojí. Díky včasnému očkování jsme v letošním roce neměli úmrtí klienta na onemocnění covid a onemocnělo nám pouze 8 klientů. Jedná se o důsledek a zodpovědností našich zaměstnanců při dodržování hygienických opatření,“ uvedla ředitelka Faltysová.

Jak se chystáte na Vánoce?

Vánoce se snažíme mít co nejvíce tradiční. Výzdobou počínaje, po pečením cukroví a perníčků, mnoho krásných hudebních vystoupení, a hlavně dárky pro každého klienta prostřednictvím projektu Ježíškova vnoučata a samozřejmě setkávání s rodinou, společně strávené chvíle, v neposlední řadě chystáme sváteční menu. Samozřejmě nelze opomenout přítomnost onemocnění covid ve společnosti a nezbytnost dodržovat opatření. Naši klienti jsou pro nás to nejdůležitější a pro ně jsou nejdůležitější chvíle strávené se svými rodinami. Takže máme neomezené návštěvní hodiny, samozřejmostí je pro nás pomoc a podpora klientů, kterým pomáháme například vytočit telefonní číslo, protože to sami nezvládnou, zaměstnanci jim pomáhají uskutečnit videohovory z našich tabletů, klienti mají neomezený přístup ke dvou počítačům připojeným k internetu, v celém domově máme funkční wifi signál.

Kolik klientů u vás stráví Vánoce?

Na Vánoce u nás bude menšina klientů. Ti, kteří odchází do domácnosti svých rodin, se vrátí ještě o Štědrém dni, někteří až po několika dnech. Máme u nás ale poměrně dost klientů, kteří budou v našem Domově trávit Vánoce z vlastní vůle, přestože je jejich rodiny pozvaly do svých domácností. Na jednu stranu mě to těší, protože je z toho vidět, že se o klienty nestaráme vůbec špatně. Tito klienti sice trošku zklamali své rodiny, ale říkají, že se tady opravdu dobře cítí, že tady mají svůj standardní komfort, nemají pocit, že rodinu zatěžují péčí o sobě, a protože jsou neomezené návštěvy a možnost společného svátečního oběda, cítí se takto lépe, přestože svoje rodiny milují.

Jak bude vypadat Štědrý den ve vašem domově?

Standardně jim pomůžeme s ranní hygienou a oblékáním, ale již oblečení budeme vybírat slavnostnější, než v běžný den. Poté je bude čekat vánočka na snídani. Po celý den budeme hrát koledy a pouštět televizní pohádky a vánoční pořady. Na odjezd připravíme klienty, kteří pojedou ke svým rodinám, a slavnostně prostřeme sváteční tabuli. K obědu uvítáme nejenom klienty, ale i rodiny těch, kteří si objednali oběd a budou tak obědvat se svými blízkými. Mohou se společně najíst na pokoji klientů nebo budou mít rezervovaný stůl v jídelně. K obědu podáváme polévku a tradiční vinnou klobásu s bramborovou kaší a salátem. Odpoledne mají klienti na svačinu vánoční cukroví a na večer chystáme tradiční štědrovečerní večeři, tedy obalovanou rybu, kterou nesmažíme, ale pečeme a bramborový salát. Jen místo rybí polévky bude hovězí vývar s játrovými knedlíčky, protože rybí polévku si klienti nepřáli. V podvečer a večer a budou ti, kteří u nás zůstávají podle toho, jak budou chtít, buď ve svých pokojích sledovat televizní program nebo posedí společně v obývácích našich domácností.

Například nyní řešíme, že dcera naší klientky nemůže na Vánoce přijet za maminkou. A tak jsme se s ní domluvili, tajně koupil dárek pro maminku a ve chvíli, kdy o Štědrém dnu bude mít videohovor se svojí dcerou, jí ho předáme.

Jak oslavíte Silvestra?

Silvestr slavíme v menších skupinách v jednotlivých domácnostech. Připraví se nějaké dobroty a společně si připijeme nealkoholickým šampusem, protože někteří klienti alkohol nemohou s ohledem na léky, které užívají.

Jaký byl pro vás rok 2021 ve srovnání s rokem 2020?

Rok 2021 ještě stále nelze považovat za běžný rok, protože stále musíme dodržovat proticovidová opatření a někteří klienti samozřejmě mají obavu z tohoto onemocnění. Některé rodiny nemohou bez omezení své blízké navštívit, protože například žijí v zahraničí, a tak bychom mohli pokračovat. Ale my se vždy snažíme stavět na tom dobrém, takže tímto úhlem pohledu říkáme, že rok 2021 byl jednoznačně lepší, než rok 2020. Minimálně nebyl vyhlášen zákaz návštěv, které naše klienty trápil nejvíce. Za to a jejich práci jim patří obrovské poděkování, jsou skvělý tým.

