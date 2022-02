Zázemí v bývalém Tuzexu, kde měl DDM klub C, takzvané céčko, nevyhovuje hygienickým normám ani z požárního hlediska. Rekonstrukce sklepních prostor by podle starosty byla tak nákladná, že přesun části aktivit DDM do Husovy ulice je lepším řešením.

FOTO: Vnitroblok v Husově ulici v Kolíně by se mohl začít opravovat už v únoru

Opravy by měly být dokončeny v polovině srpna, aby prostor v Husově ulici mohl od září začít sloužit dětem.