Příběh vypráví o tom, jak snadné je vzít si a naopak jak těžké je odmítnout první cigaretu, kterou vám vnucuje kamarádka, nechat se pozvat na drink od o fous starších atraktivních kluků, zkusit si extázi, ať je taneční party větší odpal, nebo se rozhodnout, zda nasednout společně do auta, řízeného kámošem, který celý večer pil.

Základnou protidrogového vlaku, 300 tun těžkého a 165 metrů dlouhého kolosu, je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné. Trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst.

OBRAZEM: Revolution train v Kolíně přiblížil, jak je snadné propadnout drogám

Dvoudenní zastávku na nástupišti v Kolíně kompletně financovalo město Kolín. V jenom dni do vlaku chodily skupiny žáků sedmých tříd kolínských základních škol, druhý den děti ze škol ze správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Kolín.

„Letos jsme v rámci regionální spoluzodpovědnosti nabídli školám ORP navštívit vlak. Pokud by školy viděly jeho návštěvu jako smysluplnou, v příštím roce by se to řešilo z rozpočtu té které školy či obce ORP nebo v rámci místní akční skupiny,“ poznamenal místostarosta Michal Najbrt, který zhruba hodinový program také sám absolvoval.

V každém vagonu, v každém krátkém filmovém shotu všichni viděli, že důsledky jejich chování mohou být absolutně fatální a ovlivnit život nejen jejich, ale i stovek dalších lidí okolo. Ve vagonech byl líbivý bar, rozmlácené auto po střetu s motorkou, cela předběžného zadržení, výslechová místnost nebo drogové doupě. Návštěvníci se tam seznámí i s podobou posledních zbytků lidské důstojnosti, které končí zbytečnou smrtí.

Více než 90 procent žáků program zaujal a účastnili se ho aktivně. Kolín chce dělat vše pro to, aby vlak do města přijel i v příštím roce.