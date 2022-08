Vybrán byl restaurátor Martin Kulhánek, který cennou hrobku zrekonstruuje a zrestauruje za zhruba 1,3 milionu korun. „Práce budou rozděleny do tří etap, první se bude dělat ještě letos. Bude to oprava střešní krytiny a okapních žlabů, což by mělo být hotové do konce listopadu,“ nastínil starosta Michael Kašpar.