Po krátkém čase, kdy se na nově nastříkané barvy na chodníku nemohlo vstupovat, jsou už všechny hry přístupné. „Viděl jsem to vloni v Sázavě a hned jsem věděl, že to chci i u nás. Díky spolku Barevné hřiště se to podařilo. A ještě nekončíme. Pokud má někdo nápad, kam co ještě nakreslit, sem s ním,“ řekl starosta Marek Semerád.