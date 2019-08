Jeho princip spočívá v tom, že do něj lidé nosí prakticky jakékoli nepoškozené věci - oblečení, nádobí, boty, kabelky, hračky, které se za symbolické ceny prodávají a 30 % z tržby Proonko rozdělí prvotně mezi onkologicky nemocné obyvatele příspěvkem na paruky, na zajištění občerstvení během chemoterapií a v budoucnu je tu také možnost podpořit žáky v základních školách nákupem školních pomůcek.

Proonko přislíbilo také pomoc seniorům v domově pro seniory s tím, že bude dotovat pobyt těm, kterým přispívá určitou částkou město Kolín. I to provoz charitativního obchodu podpořilo. „Podpořili jsme jej výrazně, co se týče nájmu. Roční nájem je pro něj 12 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Normálně by se nájem těchto prostor pohyboval mezi 100 a 110 tisíci korunami. Na tuto by měl nájem, pokud bude obchod pokračovat, přejít po roce.