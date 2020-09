Boj s tvrdou vodou je v Kolíně evergreenem. Město hledalo způsoby, jak ji pro své obyvatele upravit tak, aby byla měkčí. Jenže filtrování přes reverzní osmózu a nanofiltry vycházelo sice jako velmi účinné, ale nákladné. Kromě toho při této technologii vznikala odpadní voda. „Investice pomocí nanofiltrů by vycházela na 35 milionů korun, roční provoz by potom vyšel každoročně na tři až čtyři miliony korun,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.

V Kolíně by se tak musela zvýšit cena vodného minimálně o šest korun za hektolitr. „Navíc by šlo 10 až 15 procent odpadní vody zpátky do Labe, což by v současné době, kdy podzemní vody není nadbytek, nebylo ideální,“ zmínil další problém starosta.