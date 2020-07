Ve scéně se objeví i herec Martin Stránský, který už si v Pánkově tvorbě zahrál, dětskou roli bude představovat místní desetiletá holčička Adina, která už jednou vystupovala ve filmu Taxi 121. Prostor dostanou i komparzisté z řad místních obyvatel. Jedním z nich bude i Michal Müller. „Ze starého kamarádství,“ usmívá se. Režisér Dan Pánek, ač rodák z Prahy, totiž právě v Pečkách vyrůstal. A nezapomíná na ně. I svůj úspěšný film Taxi 121 v dubnu 2017 představil v kulturním domě v Pečkách. Stejný sál byl také dějištěm promítání Pánkova úplně prvního filmu Star Wars. „Tehdy v sále sedělo asi deset diváků,“ prozradil režisér.

A o co půjde v novém Pánkově filmu? Šest zcela odlišných lidí se probouzí v klecích v uzavřeném hangáru. Jak se tam dostali? Proč? Co jsou skutečně zač a hlavně kdo je ten, jenž je uvěznil? „Komorní klaustrofobický thriller provede diváka emocionálním hurikánem a přinese řadu šokujících twistů,“ slibuje oficiální avizo filmu.

Natáčení ve skanzenu odsunuli kvůli korovaniru

K tradičním místům, kam filmaři velmi rádi zajíždí, patří kouřimský skanzen. Ten se opět objeví ve volném pokračování divácky úspěšného příběhu Tajemství staré bambitky. „Natáčení se mělo uskutečnit na jaře, ale štáb ho odsunul kvůli pandemii koronaviru,“ prozradil Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, do jehož správy kouřimský skanzen spadá. Konkrétní termín v této chvíli jasný není, každopádně filmaři by do záběrů měli opět využít exteriéry známé již z původního filmu, zejména chalupu a špýchar z Budče.

Nádherné interiéry a exteriéry kouřimského skanzenu si „zahrály“ už v nespočtu filmů, zejména pohádek. Jmenovat lze třeba Jak si zasloužit princeznu, Kouzla králů, Peklo s princeznou, Dešťová víla, Hastrman nebo Nesmrtelná teta. V té účinkoval i barokní most poblíž nedalekých Zásmuk.

Není to ale jen skanzen, kam filmové štáby na Kolínsku rády zajíždí. Už desítky let. Již v roce 1956 se několik záběrů do filmu Dědeček automobil natáčelo v Nové Vsi I před kostelem, naopak zcela nedávno si štáb vybral pro řadu scén do nové pohádky Princezna a půl království historické centrum Kolína (v pohádce Egonova Hradce). Natáčelo se zejména v okolí chrámu sv. Bartoloměje, kde filmaři postavili i sochu v nadživotní velikosti. Také kolínská nemocnice účinkovala před kamerami, natáčela se tam například epizoda do seriálu Ordinace v Růžové zahradě, v Kolíně se točila i Kriminálka Anděl. Kdo z diváků si vybaví vilu mafiánsého bosse z filmu Ro(c)k podvraťáků (2016), vězte, že je to zámeček v Ratboři.

I vlastní město Kouřim má bohatou filmovou historii. Natáčela se tam například nedávno Tátova Volha, do paměti diváků se město zapsalo záběry z filmu Bylo nás pět. V listopadu 2008 se v ulicích města připravoval pořad 3+1 s Miroslavem Donutilem, o rok později tam Ivana Chýlková, Václav Postránecký či Simona Stašová točili Klub osamělých srdcí.

Natáčení filmu Muž s fagotem:

Natáčení filmu Jan Hus:

Natáčení Ordinace v Růžové zahradě:

Natáčení Kriminálka Anděl: