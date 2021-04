Farmářské trhy v Kolíně startují. Až do listopadu by měly být každou středu

/FOTOGALERIE/ Od středy 21. dubna se budou na Karlově náměstí v Kolíně pravidelně konat avizované farmářské trhy, a to vždy každou středu, pokud to epidemická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 dovolí, až do 3. listopadu.

Z trhu na Karlově náměstí v Kolíně v úterý 21. dubna 2020. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

NNakoupit mohou zájemci ovoce, zeleninu, pekařské či cukrářské výrobky, sýry, víno, mošty, med a jiné včelařské produkty, ale třeba také květiny, sazeničky, košíkářské a další rukodělné výrobky, uzeniny a další mléčné výrobky.