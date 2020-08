„Spolupráce vznikla úplnou náhodou, Blavicon každý rok fotím, tedy už zde znám spoustu účastníků a hlavně organizátorů. Když jsem se tak bavil o myšlence zrekonstruovat svépomocí sokolovnu, chtěl hned pomoci,“ uvedl David Kratochvíl, starosta velkooseckého Sokola.

A tak vznikla spolupráce. Přišlo hodně lidí, jen přípravy na brigádu trvaly týden. „To aby vše klapalo, nikdo nestál a využila se tahle příležitost do maxima. To se nakonec povedlo, hlavní parta přenášela a vyklízela do předem připraveného kontejneru a spousta partiček betonovala, bourala, škrábala omítku z lešení. S přípravou organizace mi hodně pomohl Jarda a hlavně Blavikoníci sami, jelikož je to sorta velmi inteligentních a práceschopných lidí,“ pochvaloval si pomocníky David Kratochvíl.

Člověk by čekal, že příznivci světa Zaklínače vezmou montérky a ne kostýmy postav – ale to by čekal špatně. „Pár jich v kostýmech zůstalo. Zdůvodnili to tím, že ve světe Zaklínače domy taky museli nějak postavit a v montérkách je nastavěli,“ vysvětlil.

A bavili se při práci o oblíbených tématech? „To na tom bylo asi to nejhezčí, jak se promísili místní sokolové a Blavikoníci, bylo témat víc než dost. Spíš se lidé seznamovali, tužili se. Což je zrovna jedno ze sokolských hesel,“ uvedl David Kratochvíl.

Původně měla událost trvat pár hodin. „Nakonec se tak dali do práce, že se končilo až v sedm. Bral jsem to jako jednorázovou výpomoc, ale fanoušci by chtěli znovu pomoci. Velkoosecká sokolovná má asi opravdu nějaké to kouzlo,“ řekl velkoosecký sokolský starosta s úsměvem.