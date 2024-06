Volby do evropského parlamentu v kolínském okrsku číslo 12. | Video: Deník/Petr Procházka

Účast u eurovoleb na Kolínsku v průběhu let

Přímo v Kolíně dosáhla účast 34,92 procenta. Z 23 327 voličů v seznamu jich hlasovalo 8145. Vítězem se stalo hnutí ANO se ziskem 27,06 procenta hlasů. Druhá byla koalice SPOLU, která získala 19,02 procenta hlasů. Až třetí se umístilo hnutí Starostové a osobn. pro Evropu, jehož šéfem je bývalý starosta Kolína a současný ministr vnitra Vít Rakušan. Získalo 14,77 procenta hlasů. Přísaze a Motoristům dalo v Kolína hlas 9,95 procenta volících, koalici Stačilo! 8,92 a SPD a Trikoloře 5,39 procenta. Ostatní kandidující uskupení nezískaly nad pět procent hlasů. Platí to i pro Pirátskou stranu, která získala 4,85 procenta.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.