Česko vybírá europoslance. Ministr Rakušan odvolil v Kolíně hned v úvodu voleb

Krátce po otevření volebních místností vhodil svůj hlas do urny ministr vnitra Vít Rakušan. | Video: Deník/Petr Procházka

Petr Procházka dnes 16:17 /FOTO, VIDEO/ V pátek 7. června se ve 14 hodin otevřely volební místnosti. Lidé si tentokrát vybírají poslance do evropského parlamentu. Volby potrvají do 22. hodiny, poté ještě v sobotu 8. června od 8 do 14 hodin.

Hned v úvodu voleb stihl v Kolíně odvolit bývalý starosta města, dnes ministr vnitra, vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ve 14:30 přišel do kolínského volebního okrsku číslo 16 nacházejícím se v budově MŠ Bachmačská. „Tyto volby jsou důležité i proto, že letos máme dvacetileté výročí vstupu do Evropské unie,“ míní Rakušan, který podle svého vyjádření věří ve vyšší volební účast, než je zvykem. „Doufám ve více než 30 procent. Je to mé velké přání. Podle zájmu například o předvolební debaty je ale vidět, že lidé o EU rozhodovat chtějí,“ řekl. Rakušan: Dvouciferný výsledek bude úspěch Rakušan věří ve dvouciferný zisku svého hnutí a zároveň by si přál, aby vládní strany získaly více mandátů než ty opoziční. „Samozřejmě čím více hlasů získáme, tím lépe. Já si propůjčím tip od Honzy Farského, ten od začátku říká 12,3 procenta. Ale dvouciferný výsledek považuji za úspěch,“ uvedl Rakušan a zmínil se také o Kolínu. „Devět let jsem tu starostoval, tuto školku jsme také opravovali v té době. Mám tu určitě řadu svých voličů i nevoličů, ale věřím, že mě tu lidé stále berou jako toho, co město několik let, troufám si říci úspěšně, vedl,“ doplnil. Evropské volby 2024: Volební místnost dvanáctého okrsku v Kolíně mění sídlo Kolínsko V Kolíně se tradičně volí ve 29 devíti okrscích, jeden z nich však změnil své tradiční místo. Důvodem je konání festivalu Kmochův Kolín na Karlově náměstí. Okrsek číslo dvanáct se tak provizorně z Městského společenského domu přesunul o kus vedle do podnikatelského inkubátoru Cerop. Volby do evropského parlamentu v kolínském okrsku číslo 12. | Video: Deník/Petr Procházka Změnu mají také v obci Hluboký Důl, která spadá pod Nebovidy. Tam nevolí jako tradičně v budově bývalé hospody, ale v kancelářské budově před ní. „Jde o technické důvody, děkujeme za pochopení,“ informovala obec občany.