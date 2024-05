Na přerušení dodávky tepla a teplé vody se budou muset připravit lidé v městských částech Kolín II a III. Odstávka se odehraje od 3. června do 6. června.

O odstávce informovala společnost Energie AG Kolín. „Z důvodu plánované úpravy technologie na Centrální výměníkové stanici VS 15 Čechovy sady bude v městských částech Kolín II a III přerušena dodávka tepelné energie a teplé vody v termínu od 3. června od 7 hodin do 6. června do 18 hodin,“ píše společnost.

close info Zdroj: MÚ Kolín zoom_in Oznámení o přerušení dodávky tepla

Odstávka se týká všech odběratelů tepelné energie ze soustavy dálkového vytápění v Kolíně II a III. (viz mapa)

close info Zdroj: Energie AG Kolín zoom_in

Případné doplňující informace na telefonním čísle dispečinku: 800 77 88 33