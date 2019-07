Pod tímto domem jako pod jedním z mála nejsou totiž pozemky ve vlastnictví města. Radnice se tedy musí domluvit se majiteli, kterých je dohromady 17. Zatím nedošlo ke shodě na výši nájemného.

„Navrhují nájemné, které by bylo téměř dvojnásobné, než je v této lokalitě běžné. Na to nechceme přistoupit,“ nastínil problém místostarosta Michal Najbrt. „Už to, že se domlouváme se 17 majiteli, není úplně komfortní, takže pravděpodobně spějeme k tomu, že požádáme o soudní rozhodnutí o výši nájmu,“ dodal místostarosta.

Majitelé podle jeho slov městu pozemky prodat nechtějí. „Chápu to, ale potřebujeme narovnat právní vztah, abychom mohli požádat stavební úřad o stavební povolení k rekonstrukci, musíme mít svolení vlastníků,“ dodal. Letos se tedy na 99 procent zmíněných 28 milionů nakonec neproinvestuje.

Další problém s bytovým fondem má město v domě v Tovární ulici 44. „Ukázaly se tam dost fatální problémy. Jsou to zásadní věci typu chybějící izolace, promrzání sádrokartonu, zatékání střechou,“ upřesnil místostarosta.

Dost velkou částku, téměř osm milionů, chce tedy město letos vynaložit na nápravu těchto problémů. „Dům musí splňovat základní funkce a také samozřejmě chceme mít všechny byty obsazené, což se teď neděje,“ dodal.