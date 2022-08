A co bude ve vrátkovské hájence dít dál? Například 27. srpna se tam zájemci seznámí s tajemnými živočichy, kteří se přes den ukrývají na nenápadných místech a vylétají teprve večer. Mezinárodní noc pro netopýry začne v 18 hodin a bude obsahovat například přednášku o netopýrech, kreativní dílničku, ukázku živých (hendikepovaných) netopýrů či večerní vycházku s ultrazvukovým detektorem, kterým lze zachytit hlasy netopýrů.

Celým programem provede lektorka ekocentra Tereza Koháčková a Anna Bláhová z organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus. Kapacita workshopu je maximálně 30 osob.

Od září ekocentrum rozšíří nabídku kroužků pro děti. Novinkou bude kroužek Zálesák, který je určen pro děti od 6 do 10 let a bude se konat pravidelně v pondělí od 13:30 do 15:25 hodin.

Kroužek povede lektorka Jitka Čurdová, která se této činnosti věnuje již osm let. Děti se tam naučí, jak přežít v přírodě, postaví si úkryt v lese, uvaří si na ohni, vytvoří si KPZ, naučí se zacházet s nožem, s ohněm a o všem si povedou zápisník zálesáka. Hodně času budou trávit venku pozorováním všeho živého kolem nás.

„Mým cílem je vytrhnout děti ze zrychleného světa informací a technologií a společně objevovat skryté krásy přírody. Chci v dětech probudit vnímavost, zvídavost a přirozenost, utvořit vzájemná přátelství, a to vše díky lásce k přírodě,“ říká lektorka.