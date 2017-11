Už tři frekventované ulice v Kolíně jsou uzavřené!

Kolín - Dopravní martyrium těsně před nástupem zimy kulminuje, k opravám v Pražské a Masarykově ulici přibyla ještě Ovčárecká.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Počínaje tímto týdnem se rozjela letošní už třetí oprava povrchu Ovčárecké ulice, tedy výpadovky mimo jiné na průmyslovou zónu, kde se bude pokládat tzv. tichý asfalt. Tentokrát se firma vybraná investorem akce Ředitelstvím silnic a dálnic pouští do opravy úseku od již opraveného mostního závěru na nadjezdu nad tratí po železniční vlečku do Parama. „Je to nejhorší úsek Ovčárecké ulice,“ poznamenal místostarosta Tomáš Růžička. Práce rozdělené do několika etap by měly skončit 30. listopadu.

V rámci etapy A se bude opravovat pravá poloviny vozovky ve směru na Ovčáry od křižovatky s ulicí K Raškovci po železniční vlečku. Etapa B se bude týkat druhé poloviny vozovky stejného úseku. Následovat bude oprava od křižovatky s ulicí K Raškovci po zmíněný mostní závěr na nadjezdu nad tratí, kdy při etapě C bude opravována pravá polovina vozovky ve směru jízdy na Ovčáry.

Pak přijde na řadu levá polovina vozovky tohoto úseku komunikace.

Poslední etapa s sebou přinese komplikace pro vozidla jedoucí ve směru od Třech Dvorů a dále od Ovčár na Tři Dvory, protože při této části rekonstrukce povrchu bude nutné na přibližně půl dne uzavřít nájezd na Ovčáreckou ulici od Třech Dvorů, a to jak ve směru na Ovčáry, tak ve směru do centra města. Objízdná trasa povede ulicemi K Vinici a Spojovací.

Využít bude ale možné také Tovární ulici, i když nebude oficiální objízdnou trasou. Samozřejmě se to týká jen osobních aut, nákladní doprava bude muset po oficiální objížďce.

Po celou dobu prací bude provoz v rekonstruovaném úseku vždy řízen semafory a v době ranní a odpolední špičky také pověřenými osobami ze stavební firmy.

Uzavírka se dotkne autobusové dopravy, kdy po dobu etap A a B nebudou autobusy zajíždět do zastávky Strojírny a v rámci etapy D pak do zastávka Soja.

Jak doplnil místostarosta Michael Kašpar, není podle jeho názoru ideální dělit rekonstrukci na části, ale původně se tento úsek ani dělat neměl kvůli nedostatku peněz. „Takže jsme rádi, že se nakonec opraví, i že se to bude dělat ještě letos. Příští rok máme totiž v plánu rekonstrukci Třídvorské ulice a uzavřít najednou ji i Ovčáreckou, to by prostě nešlo, to by byl dopravní kolaps,“ poznamenal místostarosta.

Třídvorská ulice se původně měla opravovat už letos, ale nakonec se akce odložila. „Nechtěli jsme silnici rozkopat, na zimu zavézt a na jaře znovu rozkopávat,“ řekl Michael Kašpar.

Třídvorskou ulici čeká oprava vodovodu, kanalizace a nakonec samozřejmě povrchu. Bude to akce nejméně na půl roku, protože někde je kanalizace uložená až v pětimetrové hloubce, navíc je tam písčité podloží a vysoká hladina spodní vody, takže opravdu velmi složité podmínky pro stavební firmu. Nejspíš se bude muset 24 hodin denně odčerpávat voda.

Kolínští řidiči se kvůli odložení uzavírky Třídvorské ulice rozhodně nezlobí. „Už takhle je toho docela dost. Aby člověk jezdil po městě jak v nějaké interaktivní hře s otázkami, odkud kam se kde výkopy posunuly nebo co nového se kde zase uzavřelo,“ postěžoval si Štěpán Kovanda.

Současně s Ovčáreckou ulicí totiž pokračují opravy také v dalších frekventovaných ulicích, Masarykově a Pražské. Obě uzavírky by měly do začátku zimy skončit a práce se rozeběhnout zase na jaře.

Kde se aktuálně v Kolíně kope:

Pražská ulice – dokončena první etapa rekonstrukce vodovodního řadu v úseku ulic Úzká – Kmochova a zahájena druhá etapa – rekonstrukce vodovodního řadu v úseku ulic Kmochova – Sluneční. Zmíněné práce na vodovodu předchází vlastní revitalizaci ulice, která proběhne v příštím roce. Na zimu hodlá město opatřit ulici provizorním povrchem, aby byla sjízdná.



Masarykova ulice – oprava silnice, obrubníků, následně přeměna tří provizorních kruhových objezdů na trvalé stavby. Pracovat by se mělo do 3. prosince, pokrčovat pak na jaře.



Ovčárecká ulice – rekonstrukce povrchu v úseku od již opraveného mostního závěru na nadjezdu nad tratí po železniční vlečku do Parama. Hotovo by mělo být do konce tohoto měsíce