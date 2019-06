Dvě chytré toalety pořídí město ještě letos

Kolín /FOTOGALERIE/ - Město Kolín v dohledné době pořídí dvě mobilní toalety, na které se mu podařilo získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši přes 400 tisíc korun. Toalety přijdou do Komenského parku a do Brankovické ulice do míst, kde na zálabské straně končí lávka.

Chytrá veřejná toaleta. Ilustrační foto.. | Foto: DENÍK/Radek Luksza

Toalety se otevírají přes SMS zprávu, která se odešle podle návodu, mají wi-fi a možnost nabíjení, samy hlásí, když dochází toaletní papír, mýdlo apod., což, jak připomněl místostarosta Michael Kašpar, samozřejmě neznamená, že se nebudou muset uklízet. „Vypadají podstatně lépe než klasické toitoiky, dílenské zpracování, co jsem měl možnost vidět, je pěkné, kvalitativně i materiálově,“ popsal místostarosta. Toalety bude možné využívat i v nočních hodinách, jsou osvětlené led osvětlením uvnitř i zvenčí. Jsou vlastně energeticky soběstačné, nahoře mají solární panel, který vše napájí, takže není potřeba připojení elektřiny. Jde o mobilní toalety, takže není třeba ani připojení na kanalizaci a vodu. KRÁTCE: V Červených Pečkách našli kolonii vzácného skokana Přečíst článek › Jak místostarosta upřesnil, dotace pokryje cca 85 procent pořizovacích nákladů. Na svých místech by měla smart WC stát ještě letos. Na chytré toalety se dělají i polepy. Jaké budou v Kolíně, to se bude ještě řešit, nejpravděpodobnějším motivem je ale zeleň, aby toalety zapadly do svého okolí. Poplatek za jejich použití také ještě není přesně stanoven, ale měl by být zhruba deset korun. Město žádá o příspěvek na pořízení ještě třetí chytré toalety, a to z aktuálního ročníku grantového programu automobilky TPCA. Prostor u školy se mění v živou zahradu Přečíst článek › Ve službách města začal jezdit první elektromobil Přečíst článek › Devadesát šest tanečníků z CrossDance soutěžilo na národním šampionátu Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková