„Na začátku roku jsme daňové příjmy nastavili velmi konzervativně, abychom na konci roku nebyli nepříjemně překvapeni. Zatím to ale vypadá, že máme rezervu 10 až 15 milionů,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

S dalšími pěti až šesti miliony navíc počítá město za prodej bytů. Jednak udělalo nové znalecké posudky a také je předpoklad, že se dráž prodají prostřednictvím dražby. „Po bytech je v současné době hlad, není už situace, kdy se dražby zúčastnilo pět zájemců, dnes jich přijde dvacet, třicet,“ popsal starosta.

Pokud by se podařilo prodat i zdevastovaný velký bytový dům v Zengrově ulici, byly by to další peníze do městské kasy. Už je cca pět zájemců, ale prodej zatím není oficiálně vyhlášen, dražba bude patrně na podzim.

Podtrženo, sečteno, město bude moci navíc investovat kolem 20 milionů korun. „Vytipováváme ulice či úseky ulic, kde jsou sítě pod povrchem v pořádku, ale komunikace ne,“ řekl starosta. Jaké ulice a za kolik to bude, projednají zastupitelé na svém zářijovém zasedání.