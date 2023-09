Tento vůz by měl vyvážet odpad jak z odlehlejších obcí, kam by jinam musely vyjet dva, ale i po Kolíně. Lidem se navíc sjednotí svozové dny, a tak opadne zmatek ohledně toho, kdy vyndat k vývozu kterou popelnici. O využitelnosti nového kolínského vozidla mluvila jednatelka společnosti AVE Kolín Věra Suchomelová: „Chceme jej využívat na separovaný odpad, ale budeme zkoušet různé možnosti, co to auto umí. Je první ve skupině AVE a třetí v republice, takže zkušenosti s ním jsou zatím minimální. Využité bude jak v Kolíně, tak mimo něj.“