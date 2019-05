Druhý jarní Blešák na vzduchu si objednal sluníčko

Kolín /FOTOGALERIE/ - Ještě ve čtvrtek 23. května v poledne to vypadalo, že oba letošní jarní Blešáky na vzduchu v Komenského parku v Kolíně budu mít oba smůlu na počasí, krátce před začátkem akce se ale ukázala trocha slunce, které si patrně organizátorky objednaly. Květnový blešák tak byl bohatší jak co do počtu nakupujících, tak i prodávajících.

Tradičně se na „stáncích", tedy přesněji řečeno v trávě rozložených dekách, objevila spousta dětského i dospěláckého oblečení, hračky, milé drobnosti, potřeby pro domácnost, cédéčka i elpíčka, obuv, květiny i bylinky, džemy a marmelády, domácí sladkosti, ručně dělané šperky a spousta dalšího. „No tohle cédéčko celou dobu sháním už několik roků - na internetu, všude," znělo třeba u jednoho ze stanovišť, která se tentokrát rozprostřela do několika uliček parku. Další Blešák na vzduchu, kam míří už stovky nejen Kolíňáků, bude až úplně na sklonku léta – v sobotu 31. srpna – a další pak ve čtvrtek 26. září.

Autor: Jana Martinková