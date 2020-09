Dopravní omezení kvůli se aktuálně netýkají jen uzavírkami sevřeného Kolína. S komplikacemi musí řidiči počítat i v řadě dalších míst regionu. Například v Lošanech se staví kanalizace, doprava je svedená do jednoho jízdního pruhu hned na kraji obce po příjezdu z Lošánek. Práce potrvají do konce října.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Pokračuje také úplná uzavírka silnice II/334 v obci Radlice, kde se opravuje most, hotovo by mělo být na konci roku. Do pondělí 28. září je plánovaná uzavírka v Palackého ulici ve Velkém Oseku, kde se opravuje povrch vozovky. Práce na silnici jsou důvodem uzavírky také v Bořeticích, kde by mělo být hotovo do konce října.