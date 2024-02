Podle zadání by studie měla vyjít bez DPH na 3,5 milionu korun, prověřit má podle starosty Kolína Michaela Kašpara úplně všechny aspekty budoucí stavby. „Osloveny budou všechny orgány veřejné správy, které by tím měly být do budoucnu dotčeny. Tedy všichni, kteří budou například součástí řízení k projektové dokumentaci. Délku trvání studie jsme konzultovali s krajskou správou, protože mají s takto velkými projekty mnohem větší zkušenosti,“ uvedl Kašpar s tím, že správa doporučila 80 týdnů, aby se stihli všechny průzkumy, sehnat vyjádření dotčených subjektů, ale i majitelů pozemků.

Majitelů pozemků bude v případě takto velké stavby několik desítek, a to vzhledem k trase, kudy by východní obchvat Kolína měl vést. „Trasu jsme vytipovali s Ředitelstvím silnic a dálnic, Středočeským krajem a dopravní policií. Samozřejmě se ještě může nějakým způsobem odchýlit, ale nemělo by to být nikterak výrazně. Začít by se mělo u sjezdu ze stávajícího obchvatu na Havlíčkovu ulici na Šťáralce,“ upřesňuje Michaela Kašpar.

Silnice pak povede podél malé průmyslové zóny a dále nastanou první složitosti stavby. Přemostit se totiž musí Starokolínská ulice, železniční trať a řeka Labe. Následně také Třídvorská. „Poté obchvat povede kolem Vinického kopce, musí ještě překonat řepařskou drážku a následně se napojí na velký kruhový objezd u průmyslové zóny. Půjde o velmi komplikovaný a nákladný projekt,“ míní Michael Kašpar.

Východní obchvat ulehčí hlavně nedávno zrekonstruovanému Novému mostu, po kterém v současné době projede denně asi 22 tisíc vozidel. Od příprav a jednání k samotné realizaci však povede ještě dlouhá cesta. Podle radnice je stavba reálná až v horizontu deseti let. „Veškerá doprava jedoucí z průmyslové zóny směrem na Kutnou Horu a Havlíčkův Brod či obráceně by pak Kolín mohla objíždět, což by byla výrazná úleva,“ doplnil Michael Kašpar.