K pokládce úplně nového asfaltového povrchu dojde letos v ulici Třídvorská, kde místo křižovatky s ulicemi Tovární a K Vinici navíc vznikne kruhový objezd. Rekonstrukci Třídvorské ulice už na svém jednání schválila i krajská Rada, ve které zasedá i starosta Kolína Michael Kašpar, který informaci potvrdil: „Schválili jsme také finanční prostředky. Projektantská cena za celou Třídvorskou ulici včetně nové kruhové křižovatky činí 141 milionů. Je to hodně peněz, takže věřím, že vše proběhne, jak má,“ uvedl s tím, že se podařilo domluvit opravu i směrem k nadjezdu na Ovčáreckou ulici. „Tento úsek je také ve špatném stavu, takže si také zaslouží nový povrch,“ dodal Kašpar. Realizace by měla začít v létě.

Dojde také na Kutnohorskou

V plánu je také oprava Kutnohorské ulice. Letos by se měla stihnout první etapa, která se má týkat úseku od křižovatky s Novým mostem po divadlo. Starosta Kašpar připomněl, že půjde o kompletní rekonstrukci. „Práce budou zahrnovat povrch silnice, chodníky, veřejné osvětlení i parkovací místa,“ řekl. Druhá etapa se v budoucnu bude týkat lokality od divadla po úřad práce. Při poslední části se pak přemění světelná křižovatka ulic Kutnohorská, Mostní a Politických vězňů na kruhový objezd, jenž by měl zlepšit propustnost města. V souvislosti s tím by také měl být staronově obousměrný vjezd do centra.

Letos začne první etapa rekonstrukce Kutnohorské ulice:

Rozpočet na rok 2024 počítá rovněž s rekonstrukcí slepé části ulice Na Magistrále, kde kromě výměny povrchu přibydou také nová parkovací místa. „Počet parkovacích míst by se tu každopádně měl navýšit o devětadvacet. Vše bude s minimálním zásahem do zeleně, kácet bychom měli asi jen tři stromy, za které uděláme novou výsadbu,“ podotkl starosta. Opravovat se budou i ulice Radimského a Kremličkova.

Na kolínském obchvatu postaví kruhový objezd

Nový kruhový objezd by měl také vzniknout místo křižovatky u městského obchvatu, kde se potkává odbočka z obchvatu ve směru na Havlíčkův Brod, silnice číslo 125 vedoucí směr kolínské letiště a místní komunikace do obce Pašinka. V současné době se na místě nachází klasická křižovatka jedné hlavní a dvou vedlejších silnic, avšak výhled pro ty, kteří mají dát přednost, není úplně ideální. Prostor je navíc poměrně rozlehlý, a tak nic nebrání tomu zde udělat kruhový objezd se čtyřmi sjezdy, který zajistí bezpečné napojení ze všech směrů.

Krajští radní schválili projektový záměr a jeho zařazení do investičního Zásobníku akcí 2021+. Více prozradil krajský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl: „Nyní jde o velkou, neuspořádanou, asfaltovou plochu, kde kvůli nedostatečným rozhledovým poměrům dochází k neusměrněnému pohybu vozidel a kolizním situacím. To se tedy změní. Nově tu vyroste bezpečnější kruhový objezd,“ uvedl. Práce by měly vyjít na necelých 19 milionů korun.

Další dopravní stavby na Kolínsku

Generální opravy by se také měl dočkat více než tři a půl kilometru dlouhý úsek silnice mezi Kouřimí a Dobrým Polem. „Komunikace je skutečně ve špatném stavu. Vykazuje výtluky, vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. Předpokládáme, že budeme muset rekonstruovat i podloží i systém odvodnění,“ potvrdil Karel Bendl. „Náklady jsou zhruba 75,4 milionu korun s DPH, ale budeme žádat o dotaci z Evropské unie,“ dodal krajský radní Bendl.

Novinky se také dočká i Český Brod, místo frekventované křižovatky ulic Zborovská, Jana Kouly a Krále Jiřího, známější podle nedaleké budovy ZZN, bude nově kruhový objezd. Jeho stavba proběhne ve spolupráci se Středočeským krajem. Stát by měla kolem 15 milionů korun a město Český Brod se podle starosty Tomáše Klineckého bude podílet polovinou. „Veřejnou soutěž zařizuje kraj. Jistě půjde dopravně o velmi složitou akci, ale věřím, následný výsledek bude pozitivním řešením,“ řekl. Město vychází ze studie, že by změna na kruhový objezd měla průjezd lokalitou udělat plynulejší, jelikož v čase dopravní špičky se zde tvoří dlouhé kolony.