Jedna z největších letošních akcí na kolínských silnicích, která stále probíhá, je kompletní rekonstrukce ulice Třídvorská. Předpokládaná doba realizace je do konce listopadu 2023, jelikož zde dochází ke kompletní výměně kanalizace a následnému pokládání nového povrchu. Objízdná trasa vede pro osobní automobily vedlejšími ulicemi, jedna z nich by se podle starosty Michaela Kašpara měla dočkat opravy také. „Kompletně opravíme ulici Boženy Němcové, kde dojde k výměně kanalizace a pouličního osvětlení, samozřejmě také asfaltového povrchu.“

Další opravovanou ulicí je Táboritská, kde práce začaly na konci července a skončí až na konci letošního roku. Důvodem je rekonstrukce kanalizace, délka uzavírky je 250 metrů, místo musí objíždět i autobusy městské dopravy. Dle harmonogramu pokračuje také rekonstrukce vodovodu v ulici Královská cesta. Od tohoto týdne zde došlo k omezení počtu strojů na stavbě z důvodu jejich nevyužití. Postupně bude probíhat tlakování, proplach a dezinfekce vodovodu a odběry vzorků. „V polovině prosince by měla skončit výstavba pěší zóny vedle kolínské sokolovny,“ prozradil místostarosta Michal Najbrt.

Od začátku září začíná tradiční každoroční akce radnice, kdy dojde k opravám v několika méně rušných lokalitách po městě. „Budeme opravovat poslední třetinu Kolínské ulice v Sendražicích u společnosti Paramo a také ulici V Zahradách, která vede až k rybníku Haltýř. Po dokončení kruhového objezdu se práce přesunou také do ulice Plynárenská, kde je v současné době vedená objízdná trasa,“ uvedl Michal Najbrt. Aby byly v perfektním stavu oba hlavní příjezdy do centra Sendražic, došlo k domluvě s Krajskou správou a údržbou silnic o kompletní rekonstrukci Hřbitovní ulici. Jde o úsek od Ovčárecké ulice až po základní školu. Opraven bude kompletně veškerý povrch včetně mostku. „V tomto případě bude práce financovat majitel této komunikace, tedy kraj. Hotovo by mělo být do konce října,“ slibuje Michael Kašpar.

Již od srpna funguje opět veškeré úsekové měření ve městě. Konkrétně se obousměrně jedná o ulice Veltrubská a Ovčárecká, zpět je také radar v ulici U Křižovatky, avšak pouze směrem od Nového mostu. Zařízení jsou nastavená na maximální rychlost 54 km/h, komu naměří více, může se připravit na pokutu.