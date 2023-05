/FOTO, VIDEO/ Další dopravní komplikaci připravilo čtvrteční ráno pro kolínské řidiče. Opravovaná Havlíčkova ulice, hlavní výjezd z města na Kutnou Horu a Vysočinu, je od 4. května pouze jednosměrná, a to ve směru od Šťáralky do města. Omezení by mělo trvat až do 21. května.

Objízdná trasa ulice Havlíčkova. | Video: Petr Procházka

Do středy 3. května se v úseku od kruhového objezdu po odbočku na Hluboký Důl a Nebovidy jezdilo ve zúženém provedení obousměrně. V současné době už Havlíčkovou lze projet pouze ve směru do centra. Opačným směrem se musí po objízdné trase. Ta vede oficiálně Polepskou ulicí a po obchvatu města s následným odbočením na posledním sjezdu před opuštěním území Kolína. Severní objezd města však ve špičce často bývá ucpaný, a tak se nabízí ještě jedna varianta, která není zas o tolik delší. Z Polepské ulice se vydat přes Polepy a u Červených Peček po přejetí vlakového přejezdu odbočit doleva na Hluboký Důl. Tím projet a rázem jste v Kolíně na Havlíčkově ulici.

Zdroj: Petr Procházka

Na Pražské už je hotový nový povrch.

Oficiální facebookový profil Kolína se k situaci vyjádřil ve středu ve večerních hodinách: „Na základě požadavku zhotovitele stavby dochází ke změně dopravního režimu komunikace I/38 H (Havlíčkova) a to z důvodu množících se propadů komunikace při obousměrném provozu na jejím zúženém úseku. Dopravní režim bude změněn na jednosměrný při zachování směru jízdy od Šťáralky do centra města.“ Podle města je objízdná trasa vedena od okružní křižovatky (u Jednoty) do ulice Polepská a dále pak na komunikaci I/38 (obchvat).

Vodárna v Kolíně v jarním pestrobarevném hávu. Kvetou cibuloviny i luční kvítí

Omezení by mělo trvat až do 21. května, momentálně se stále frézuje povrch vozovky ve směru do centra. Na Facebooku oznámení o změně provozu vyvolalo mezi lidmi rozhořčení, a to hlavně mezi těmi, kteří v lokalitě bydlí a při návratu domů musí město objíždět. V komentářích se vyjádřil i Pavel Koníček: „Je to jedna velká tragédie, až se opraví průtah městem, tak to zase otevřete a všechno bude fajn. Asi by stačilo si na to objednat nějaké profesionály, aby to opravili pořádně, a věděli, co dělají.“

Na Pražské ulici se práce blíží ke konci

O dost pozitivnější je situace na výpadovce na Prahu, ulici Pražské. Stroje už zde položily nový asfaltový povrch i na druhé polovině vozovky a nyní se jen čeká, až proběhne technologický proces, než omezení skončí. Řidiči se pak musí připravit pouze na silničáře, kteří budou na novou silnici sprejovat dopravní značení. Doposud se zde jezdí ve dvouproudém provozu, po ukončení prací se obnoví „čtyřproudovka“. Zároveň auta opět projedou z centra k Modrému bodu.