/FOTO, VIDEO/ Kolínská radnice se rozhodla pro změnu dopravní situace v okolí 5. základní školy na Zálabí. Ulici U Kostelíčka totiž chystá jednosměrně napojit na ulici Na Louži, ze které se bude směrem ke škole dát odbočit.

Ulice U Kostelíčka už nebude slepá. | Video: Petr Procházka

Plánovaná změna má odstranit složité dopravní situace, které ve slepé ulici vznikají otáčením vozidel. Důvody zásahu do dopravní situace v lokalitě vysvětlil starosta Kolína Michael Kašpar.

„V čase, kdy jezdí rodiče s dětmi do školy, je tato lokalita velmi nepřehledná a řada řidičů se otáčí na samém konci u řeznictví. To už nyní nebude potřeba,“ upřesnil starosta. V ulici Na Louži vznikne nový odbočovací pruh, který odbočující vozidla zavede přímo do ulice U Kostelíčka. Tam se již rodiče jedoucí pro své děti do přilehlé základní školy a družiny nebudou muset otáčet, vyjedou směrem na Jiráskovo náměstí.