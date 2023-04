Zdroj: Petr Procházka

Cesta směrem na Prahu mimo dopravní špičku.

K průběhu se vyjádřil místostarosta kolínské radnice Michal Najbrt: „Práce jsem rozdělili do jednotlivých etap proto, aby provoz ve městě trpěl co nejméně. Uzavření celého úseku by přineslo akorát apokalypsu. Všechny uzavírky samozřejmě dopravu nějakým způsobem omezují, ale snažíme se, aby to bylo co nejméně.“

Zdroj: Grafik redakce

Nezvykle se nyní projíždí i přes kruhový objezd u supermarketu Lidl. Ten nyní slouží pouze k průjezdu jednou svou polovinou – aktuálně tou u vjezdu na parkoviště obchodu. Redaktor Kolínského deníku místem projížděl po desáté hodině dopolední, kdy byl provoz pouze mírně zvýšený. Podle reakcí řidičů na sociální síti Facebook to však v jiném čase bývá o dost horší, což potvrdila i Darča Krčmářová: „Od Prahy je to na hodinu, berte to po obchvatu,“ dávala ostatním tip. Postěžovala si i Magda Mrázová: „Kolín je kličkování mezi kužely, chce to trpělivost za volantem.“

Pavel Pokorný zase upozornil na to, že pokud se vydrží strasti při rekonstrukci, čeká Kolíňáky hladký nový povrch: „Krása to bude, až to bude hotové, ale lidem se nikdy nezavděčíte. Když to je rozbité, remcají, že si ničí auto, a když to jdou opravit, remcají, že se chvilku zdrží. To, že naším silničářům vše trvá 3-4x déle než v okolních státech, je jiná věc.“ Nakonec stejně nikomu nic jiného než vydržet nezbyde. Hotový průtah by město Kolín mělo přebrat od Středočeského kraje letos v červenci.