V Domově Anna v Českém Brodě například dokončili rekonstrukci zahradního jezírka, která je asi největší akcí letošního roku. „Jinak se stále snažíme vylepšovat prostředí Domova, aby zde senioři byli rádi. Nyní jsme například pořizovali nové nástavce na skříně na vícelůžkových pokojích, několik nových elektrických polohovacích lůžek, plánujeme také malování chodby i některých pokojů,“ řekla ředitelka Lucie Hovorková.

Ale i drobné úpravy klienty potěší, naposledy to byla třeba výsadba 70 nových muškátů na balkón a nádvoří. Muškátovou výzdobu pořídil také kolínský domov pro seniory, proběhlo několik úprav a údržba na zahradě. „Klienti mají vyčleněný prostor, kde si vysázeli zeleninu,“ poznamenala ředitelka Ivana Nováková. Co nevidět se bude instalovat klimatizace do společenské místnosti. Měla už být hotová, ale jako v mnoha jiných případech se práce zdržely kvůli pandemii koronaviru.

Do jarního se oblékl i Domov pro seniory v Pňově – Předhradí. „Sázíme kytičky, senioři si na zahradě užívají sluníčka, které teď není tak spalující jako jiné roky, kolem nás je všechno krásně zelené,“ popsala ředitelka Zdenka Farkašová.

Pobytu na čerstvém vzduchu si užívají i klienti Centra péče Doubrava v Doubravčicích. A chystá se pro ně jedna velká novinka. „Konečně se nám podaří v našem relaxačním parku v nejbližších dnech otevřít zookoutek. Klienti se moc těší a chtějí se zapojovat do péče o zvířátka,“ řekla ředitelka Dagmar Malá. Centrum opět obnovuje spolupráci s dobrovolníky a studenty, kteří v domově zajišťuji fungování různých kroužků.

„Na léto připravujeme pro naše klienty další hudební a kulturní vystoupení. Dovybavujeme naše zařízení různými cvičebními pomůckami a posilovacími stroji,“ popsala ředitelka s tím, že centrum také pokračuje se zaváděním nové mezinárodně uznávané metody a přístupu k péči Namaste.

„Zahájili jsme zemní práce pro vybudování hřiště pro seniory. Postupně rozšiřujeme nabídku služeb pro všechny klienty tak, aby plně aktivně využívali čas, který tráví v našem zařízení. Na podzim připravujeme akci 'Miss Doubrava', která bude určena a věnována našim elegantním dámám,“ zakončila Dagmar Malá.