„Prožili jsme opravdu ošklivé období. Objevila se nám nákaza u dvou klientů a šesti zaměstnanců,“ předeslala ředitelka Domova pro seniory v Pňově Předhradí Zdenka Farkašová.

Situace se prý vyhrotila natolik, že pokud by onemocněl nebo musel do karantény ještě byť jediný zaměstnanec, museli by už požádat o pomoc armádu. Ale děvčata, jak své zaměstnankyně ředitelka nazývá, to prý zvládla, pracovala více než naplno. „Chválím je, kudy chodím,“ podotkla s díky ředitelka.

Náročnost období, které bohužel přineslo i dvě úmrtí s covidem, pocítili psychicky i fyzicky v domově všichni. Aktuálně ale je již zařízení bez nákazy, zaměstnanci jsou zpět v práci, chod domova se dostává do „standardních“ kolejí, tedy provozu za přísných hygienických opatření. Na spadnutí je nyní očkování klientů.

Aktuálně je naočkovaná první část zaměstnanců. „Očkování klientů čekáme každým dnem. Jsme domluvení s ústavní lékařkou. Díky její ochotě nebudeme klienty nikam vozit, naočkuje je v domově. Máme i imobilní klienty, které bychom ani na invalidním vozíku nedokázali do očkovacího centra dopravit,“ potvrdila Zdenka Farkašová.

Covid se nevyhnul ani Domovu pro seniory v Kolíně. Také zde vlivem toho oplakali dva blízké. Situace se ale pomalu začíná lepšit. Aktuálně jsou ze zaměstnanců domova v pracovní neschopnosti dva. Klienti, kteří chtěli a mohli být očkovaní, už dostali vakcínu. O to se postaral mobilní očkovací tým kolínské nemocnice. „Organizace ze strany nemocnice je opravdu vynikající,“ chválí ředitelka Ivana Nováková.

Domov pro seniory Anna v Českém Brodě se s problémy začal potýkat na sklonku loňského roku. Od té doby se nákaza projevila postupně u 35 klientů a 30 zaměstnanců. „Nemocní klienti byli zpočátku stěhováni na izolační pokoje, které byly zřízeny v kazetovém sále a v knihovně. Postupně se však staly izolační zónou i některé pokoje,“ popsala ředitelka Lucie Hovorková.

K nakaženým samozřejmě musel personál přicházet pouze v ochranném obleku. „V kombinaci se strachem z nákazy byl tak stres pro personál obrovský a všem patří poděkování a poklona, s jakým klidem a nadhledem vše zvládli,“ zdůraznila ředitelka.

Vzhledem k velkému počtu nakažených mezi ošetřovatelským personálem byl domov nucen požádat o pomoc dobrovolníky z řad veřejnosti, jímž ředitelka taktéž velice děkuje. Pomohly také skautky ze Skautského střediska Ing. Ládi Nováka, které po několik víkendů pekly sladké dobroty pro personál.

I v domově v Českém Brodě bohužel došlo k úmrtím s nákazou covidem. Byla jich bezmála desítka. Přibližně od poloviny ledna se ale již v domově nevyskytl žádný nový případ nákazy. A začíná se naplno řešit očkování klientů. „Očkování koordinujeme s Očkovacím centrem Oblastní nemocnice v Kolíně. V lednu byli již naočkováni zaměstnanci, kteří si to přáli,“ připomněla ředitelka.

Očkování klientů přímo v domově prostřednictvím mobilního očkovacího týmu startuje již ve středu. „Vzhledem k epidemii jsme od října nepřijímali nové klienty. V posledních týdnech však již začínáme postupně obsazovat volná místa. Noví klienti se musí prokázat negativním PCR testem,“ dodala Lucie Hovorková.