Senioři patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel. Pokaždé, když udeří nějaké onemocnění, jsou to právě oni, pro které se chystají preventivní opatření. Třebaže koronavirus dovede potrápit hlavně starší generaci, v současné době domovy důchodců na Kolínsku žádné speciální opatření nechystají. To by se změnilo až v případě, kdyby výskyt koronaviru na území středních Čech potvrdili odborníci, uvádějí ředitelé zařízení v okrese.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Kolínský domov pro seniory SeneCura chystá vyvěšovat na vstupní dveře domovů a do výtahů upozornění pro návštěvy o tom, jak se návštěvy mají chovat, včetně upozornění: Pokud přicházíte z rizikové oblasti koronaviru nebo pokud máte příznaky podobné chřipce, zdržte se návštěvy a vyhněte se vstupu do domova. "Situaci neustále vyhodnocujeme a jednáme o ní i na centrální úrovni. V současné době se řídíme tím, že každý zaměstnanec nebo klient, u kterého se objeví příznaky podobné chřipce, a který byl předtím 1 až 14 dnů v kontaktu s osobou, která se vrátila z rizikových oblastí, nebo který byl sám na tomto území, musí vyhledat lékaře a dodržet nařízení Ministerstva zdravotnictví včetně 14 denní karantény," odpověděla na dotaz Michaela Kopřivová, z oddělení marketingu a PR. Online reportáž Koronavirus 29.02. 09:15 Státní zdravotnický ústav považuje za nepravděpodobné, že by se koronavirus dostával do pitné vody. Vodárenské společnosti tak nemusí přijímat žádné speciální opatření, uvedl ústav. 29.02. 08:45 Úřady v Jižní Koreji hlasí 594 nových případů koronaviru. Země tak zaznamenala vyšší denní nárůst než Čína. Celkově je v Jižní Koreji nemocných už 2931 lidí, nákaze podlehlo 16 osob. 29.02. 08:14 USA evidují dva nové případy nákazy koronavirem. O nových pacientů z Kalifornie a Oregonu ovšem není znám původ nákazy, protože necestovali do zahraničí, ani se nedostali do kontaktu s nakaženou osobou. 28.02. 22:07 Firma O2 prostřednictvím SMS osloví zákazníky, kteří se aktuálně nacházejí v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii. „Informační SMS pošleme také zákazníkům, kteří se ze zahraničí vrátí zpět do České republiky," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Text SMS je uváděn jako sdělení ministerstva zdravotnictví. V jednom typu zpráv úřad informuje daného člověka, že se nachází v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru, a měl by se proto řídit pokyny daného státu a radami na webu českého ministerstva zdravotnictví. V druhé SMS úřad radí lidem vracejícím se z ciziny do Česka, že mají následujících 14 dní sledovat svůj zdravotní stav. V případě zejména vysoké tělesné teploty - nad 38 stupňů - se mají řídit zásadami na webu ministerstva. Celá on-line reportáž ZDE Zaměstnanců se aktivně dotazují. "Zároveň jsou stanovena bezpečnostní opatření a pokyny pro případ infekce horních cest dýchacích u klientů a zaměstnanců zahrnující zvýšená hygienická opatření," vysvětlila. Pro dezinfekci rukou slouží pro návštěvy na každém našem domově stojan s desinfekcí přímo u vstupu do budovy. Dotaz na ředitele zařízení pro seniory budí obecně spíše lehké rozpaky. Rodinných příslušníků se personál neptá, zda náhodou nebyli v Itálii v postižených oblastech. Stejně tak při vchodu nikdo návštěvám neměří teplotu, jak se dalo spatřit na fotografiích a videích z postižených zemí právě koronavirem. Na situaci jsou však připravené oslovené instituce reagovat. „Návštěvy zatím neomezujeme. V případě, že by takové nařízení vydala například hygiena, tak se samozřejmě tím budeme řídit. Zatím k tomu ale nemáme momentálně jediný důvod,“ uvedla ředitelka kolínského domova důchodců Ivana Nováková. Situace je ale podobná v dalších oslovených zařízeních. Nikdo se zatím nechystá hermeticky uzavřít domovy seniorů a obyvatelům pro jistotu nasadit respirátory s nanovlákny. „Návštěv se neptáme, osobně to vnímám jako nepřiměřenou paniku,“ uvedla Lucie Hovorková, ředitelka Domova Anna v Českém Brodě. Přijímají desítky telefonátů s dotazy ohledně koronaviru

Jedna strana říká, že se to přehání s obavami kolem koronaviru, další zase tvrdí, že se nechce nechat zaskočit a chce maximum informací. Tak by se daly popsat obavy ohledně tohoto onemocnění. Lidé kromě obchodů vzali téměř útokem také informační linku hygieniků.



„Přijímáme až desítky telefonátů a e-mailů denně, každému tazateli se věnujeme a upozorňujeme také, že informace jsou přehledně k dispozici také na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotnického ústavu a krajských hygienických stanic," uvedla pro Deník Dana Šalamunová, mluvčí středočeské krajské hygienické stanice. Panika nevládne v domově pro seniory v Kouřimi. Jak uvedla starostka Zuzana Chmelová, pro seniory žádná zvláštní opatření dělat nechystají, dokud nebudou vydaná oficiální stanoviska, která by je zaváděla. „Ve městě máme několik stovek seniorů i mimo domov, proč dělat opatření v domově?" řekla. Ta je navíc přesvědčena, že současná panika kolem koronaviru – a případná předběžná opatření – zhoršují potom situaci ve městech. „Chápu, že mají lidé strach, ale není to racionální. Nejsme ti, co budou šiřiteli paniky. Absolutně nemůžu pochopit vykoupené obchody s některým zbožím," řekla na adresu lidí, kteří se kvůli hrozbě koronaviru předzásobili.

