Dobrovolníci budou mít samozřejmě zajištěny potřebné ochranné prostředky a domov slibuje i drobnou finanční odměnu. Kdo může pomoci, nechť kontaktuje ředitelku na telefonním čísle 733 120 036.

V několika obcích Kolínska za první týden prosince nepřibyl ani jeden nakažený

V Kolíně a Pňově Předhradí jsou na tom o poznání lépe. Alespoň v této chvíli. „Ťukám na to a doufám, že to vydrží a nedospějeme do stavu, v jakém je nyní Český Brod. Vím, že to může nastat, nemyslete, že mě to neděsí,“ řekla Zdenka Farkašová, ředitelka Domova pro seniory v Pňově. „Měli jsme zaměstnance v karanténách, většinou s dětmi, ale aktuálně máme v pracovní neschopnosti jednu kolegyni a kvůli covidu to není,“ dodala.

Kolínský domov seniorů má momentálně v pracovní neschopnosti dva zaměstnance a ani v tomto případě se nejedná o souvislost s onemocněním covid-19. „Tedy nikterak vysoká nemocnost, pomoc dobrovolníkům nesháníme, covid u nás nemá nikdo,“ potvrdila ředitelka Ivana Nováková.