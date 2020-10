Hospic se pustil do hledání spolupracujícího lékaře a také zdravotních sester. „S hledáním lékařky jsme až tolik problém neměli, ale se sestřičkami velký. Už jsme s několika jednala, vypadalo to nadějně, ale tím, jak se zkomplikovala epidemická situace, sešlo z toho. Mezi sestrami je dnes řada nakažených, zdravotního personálu je obecně málo, sestry musí být v nemocnicích, kde je jejich hlavní místo,“ popsala Dagmar Ruferová.

„Mám vizi, kdy bych ráda zdravotní část našich služeb do konce roku obnovila, ale bohužel nedokážu odhadnout, zda se to podaří,“ dodala s tím, že je velmi ráda, že i v této době funguje sociální část hospicových služeb, tedy že organizace dává podporu nemocným, pečujícím, pozůstalým.

Hospicová poradna opět funguje v pondělí od 9 do 12 a v úterý od 16 do 17 hodin na kolínské poliklinice, ostatní dny po telefonické dohodě. Poradenství je poskytováno i v terénu, tedy v domácím prostředí v úterý od 17 do 18 hodin, ostatní dny také po dohodě.

Poradna je určená pro obyvatele kolínského regionu a je zdarma. Poskytuje informace o příspěvku na péči, dlouhodobém ošetřovném, pozůstalostních dávkách, úředních záležitostech v souvislosti s úmrtím blízkého člověka nebo třeba poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a také psychickou pomoc a podporu na přípravu doby před nebo po úmrtí – osobní doklady, oblečení pro zemřelého, parte, rozloučení.

Příliš do zpěvu co se týče dostatku pracovníků není ani pečovatelských službám. „V současné době máme jednu pečovatelku v karanténě, zatím zvládáme, ale hledáme lidi na dohodu, provoz je náročný, celkem máme tři lidi v dlouhodobé neschopnosti,“ popsala ředitelka Pečovatelské služby Pečky Petra Čermáková.

Aktuálně má předjednané studenty z kolínské katolické školy, kteří už chodí na praxi a mohli by pomáhat i v budoucnu. „Existuje zákonná možnost, že pokud mám pečovatelku v rizikovém kontaktu a opravdu ji nutně potřebuji, mohu ji zařadit do pracovního procesu, samozřejmě s patřičným vybavením ochrannými pomůckami, s eliminováním kontaktu s kolegy atd. Zatím k tomu u nás nedošlo, ale je to taková poslední pojistka,“ dodala ředitelka.