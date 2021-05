Dobrý den, jdu zapsat vodu. To už Kolíňáci díky smart vodoměrům neuslyší

Plně digitální vodoměry nové generace by do dvou let měly být v celém Kolíně. Do konce roku 2023 jich má ve městě společnost Energie AG Kolín v rámci společného projektu s Vodohospodářským sdružením Kolín osadit 8 300. A do konce roku 2024 další ve všech obcích sdružení.

Zástupci Energie AG Kolín a Vodohospodářského sdružení Kolín prezentovali nový projekt výměny běžných vodoměrů za vodoměry nové generace. | Foto: Deník/Jana Martinková

Spolu s tím dojde podle ředitele divize Voda Tomáše Holuba také k rozšíření zákaznických služeb. Zejména jde o zákaznický portál, kde bude možné sledovat například spotřebu nebo události na odběrném místě. Jednatelka sdružení Dagmar Slánská potvrdila, že na cenu vody pro spotřebitele velký projekt nebude mít vliv. Smart vodoměr na rozdíl od mechanických vodoměrů neustále monitoruje průběh spotřeby. V rámci detekce odhalí třeba i prasklé potrubí nebo protékající toaletu. Zaznamená čas a vyšle alarm, že se odběr vymyká běžnému stavu. Komunikuje přes radiovou síť se servery provozovatele a odesílá i běžná data. Umí kontrolovat i sám sebe, informuje, že došlo k nějaké neoprávněné manipulaci nebo že mu docházejí baterie. Lepší kvalita: tvrdost kolínské pitné vody klesá, chystá se její další míchání Přečíst článek › Když dojde k neobvyklé spotřebě, třeba se průtok vodoměrem nezastaví v nastaveném časovém úseku, který může být třicet minut, hodina nebo dvě, vodoměr pošle varování a zákazník to ví do minuty. Vyrozumění dostane sms zprávou nebo e-mailem. „Budeme předcházet i nedorozuměním o spotřebě, se kterými se často setkáváme,“ dodal Holub a připomněl, že lidé téměř nebudou muset komunikovat s pracovníky vodárny kvůli odečtům nebo kontrolám odběrného místa. Vodoměr se totiž odečte dálkově. Kontakt bude nezbytný jednou ze šest let, kdy se bude vodoměr vyměňovat. Vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury nový projekt přinese informace o spotřebě v jednotlivých částech sítě, bude také snadnější odhalení poruch. Navíc poskytne podklady pro rozhodování o napojení nových zákazníků. „Kolín stejně jako celá Česká republika se potýká s nedostatkem vodních zdrojů. Rozhodování o tom, kolik nových zákazníků můžeme ještě napojit, je v tuto chvíli klíčovou otázkou,“ připomněl Tomáš Holub. Bude se propouštět! Paramo v Kolíně utlumí výrobu. O maziva není zájem Přečíst článek › Jednatelka Vodohospodářského sdružení Kolín Dagmar Slánská potvrdila, že zákazník nebude za výměnu vodoměru nic platit. Nejmenší chytrý vodoměr stojí letos asi 2300 korun, cena normálního vodoměru je přitom 800 až 900 korun. „Vyžaduje ovšem častější kontroly i výměny,“ připomněla Slánská. Momentálně jsou už osazeny chytrými vodoměry všechny městské budovy včetně škol a školek. V současné době se osazují v domácnostech v Kolíně 2. První vysílač pro data z vodoměrů je umístěn na šestnáctipatráku. O termínu výměny vodoměrů budou obyvatelé lokalit informováni běžným způsobem včetně vývěsek. Výměna vodoměru trvá 15 až 20 minut. Při potížích například s uzávěrami se ale čas může protáhnout třeba až na dvě hodiny.

