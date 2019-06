Dobrovolníků do nemocnice stále není dost

Kolín - Vnést do nemocničního prostředí lidský kontakt, věnovat druhému kus svého času, a dokázat tím mnohem víc, než by se zdálo. To je jen malý výčet pomoci, kterou dokáží dát dobrovolníci pracující pro Oblastní nemocnici v Kolíně. Není jich ale moc. Dobrovolnické centrum Slunečnice by jich ještě necelých deset potřebovalo.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Pechoušek

Dobrovolníci se podle slov koordinátorky dobrovolníků Sabiny Růžkové v kolínské nemocnici uplatňují zejména na interním oddělení, neurologii, dětském oddělení a rehabilitačním lůžkovém oddělení. Centrum hledá další, moc se jich ovšem nahlásí. „Dělali jsme nábor na zdravotní škole, na gymplu, na sociálních sítích atd. Očekávala jsem větší zájem,“ shrnula Sabina Růžková. Na druhou stranu poznamenala, že ti, kteří začnou za pacienty chodit, jsou skvělí, motivovaní, chtějí dělat něco pro druhé. Nemocnice čekají změny. Nemá to však být hned Přečíst článek › Za dobrovolnickou činnost nelze očekávat finanční odměnu. Odměnou jsou nové zkušenosti, komunikační dovednosti, dovednosti v oblasti trénování paměti a možná i noví přátelé. Ale hlavně vědomí, že člověk potěšil druhého a pomohl mu snášet pobyt v nemocnici, což pro mnohé bývá velmi těžké. Každý dobrovolník, který se může kdykoli přihlásit v centru Slunečnice, obvykle tráví s pacienty dvě hodiny týdně. Musí být samozřejmě plnoletý a mít čistý trestní rejstřík. Před svou první návštěvou absolvuje školení. Za dospělými či dětskými pacienty se chodí většinou odpoledne, čtou se knížky, hrají se společenské hry, mohou se zkusit ruční práce nebo třeba výtvarná činnost. FOTOGALERIE: Právě jsme se narodili Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková