„Někdo to dělat musí. Při rozvážení roušek jsme nepřišli do přímého kontaktu se seniory. Riziko je ale úplně všude, to bychom museli jenom sedět doma,“ odpověděl na dotaz, zda nemá obavy z nákazy koronavirem.

V současné době říká, že nejde o motivaci pomáhat. „V současné krizi se snažíme pomáhat ostatním, nejde o motivaci. Tím, co děláme, se to daří,“ řekl.

Od jeho rozhodnutí být v první linii ho nikdo neodrazoval. „S nikým ve svém okolí jsem se o tom moc nebavil, není moc lidí, se kterými se nyní stýkám. Rodina a blízcí o tom vědí. Snažím se dodržovat veškeré bezpečnostní prvky, nezbývá, než doufat, že se mi tato nákaza vyhne. Víc pro to udělat nemůžu,“ řekl.

Kde se ale vzala myšlenka roznášet roušky?

Kolínskému starostovi Michaelovi Kašparovi spartani nabídl pomoc jejich sportovní skupiny. „Odpověděl, že by právě pro nás byla tato práce. Pak jsem oslovil lidi z naší spartanské tréningové skupiny a teď už má všech 1300 roušek majitele – těmi jsou právě senioři ve věku nad 75 let,“ vysvětlil.

Zapojit se mohl každý ze SRTG Kolín. „Bylo to dobrovolné rozhodnutí na každém. Padla otázka, jestli je na mě někdo pyšný – to vážně nevím, ale jedno vím jistě. Jsem pyšný na lidi ze SRTG Kolín. Díky všem za pomoc!“ dodal.